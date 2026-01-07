Parma si prepara a festeggiare Sant' Ilario | la cerimonia dalle 11 al Teatro Regio
Il Comune di Parma annuncia la cerimonia in onore di Sant’Ilario, patrono della città, che si terrà martedì 13 gennaio 2026 al Teatro Regio a partire dalle 11:00. Durante l’evento verranno conferite le Civiche Benemerenze e l’appuntamento sarà trasmesso in diretta sui canali ufficiali del Comune. Un momento di riconoscimento e tradizione per la comunità parmense.
Parma si prepara a celebrare il patrono Sant'Ilario, martedì 13 gennaio 2026. La cerimonia di conferimento delle Civiche Benemerenze si svolgerà al Teatro Regio di Parma a partire dalle ore 11:00 e sarà trasmessa in diretta sul Canale YouTube del Comune di Parma – Città di Parma
