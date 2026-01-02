Sessantasei anni di tradizione | a Sant’Angelo Muxaro torna la Sagra della ricotta

A Sant’Angelo Muxaro, torna la tradizionale Sagra della Ricotta, un evento che celebra oltre sessant’anni di storia e cultura locale. Un’occasione per riscoprire le ricette tipiche e le tradizioni del territorio, consolidando il legame tra comunità e patrimonio gastronomico. La manifestazione rappresenta un momento di condivisione e di valorizzazione delle radici culturali, attirando residenti e visitatori interessati a conoscere le peculiarità di questo antico appuntamento.

Sant’Angelo Muxaro si prepara a vivere uno degli appuntamenti più identitari e longevi della propria storia collettiva. Il 6 gennaio, per il giorno dell'Epifania, il borgo dell’entroterra agrigentino ospiterà la 66esima edizione della Sagra della ricotta, una giornata che unisce memoria contadina. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

