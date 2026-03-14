L’Inter ha deciso di non rilasciare dichiarazioni ufficiali in risposta alle recenti critiche di Manganiello e Var, che hanno suscitato discussioni nel mondo del calcio. Nel frattempo, l’allenatore del Napoli ha affermato di non voler parlare di arbitri, mentre la corsa allo scudetto si fa sempre più tesa, con polemiche arbitrali che accompagnano le ultime partite di campionato.

Milano, 14 marzo 2026 – La volata finale Scudetto, come l’anno scorso, porta con sé polemiche arbitrali. Teatro è sempre San Siro, dove il pareggio per uno a uno tra Inter e Atalanta apre una succosa possibilità al Milan di Max Allegri, che giocherà domani a Roma contro la Lazio. Il gol di Krstovic nel finale, viziato, secondo i nerazzurri, da un fallo su Dumfries, farà scatenare una settimana intera di discussioni attorno all’arbitro Manganiello e al Var Gariglio, entrambi nel mirino dell’Inter per la scelta in campo di non fischiare fallo sull’olandese e al monitor di non consigliare l’on field review. Christian Chivu è stato espulso per proteste e all’uscita dal campo l’arbitro è stato accerchiato dai giocatori nerazzurri, increduli per la decisione maturata e che potrebbe avere un impatto sulla corsa Scudetto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Manganiello e Var nel mirino dell’Inter (che va in silenzio stampa). Palladino: “Non parlo di arbitri”

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