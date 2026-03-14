Dopo la partita tra Inter e Atalanta, la società nerazzurra ha deciso di mantenere il silenzio stampa, annunciando che nessun rappresentante parlerà nel postpartita. La decisione arriva in seguito alle proteste sul comportamento dell’arbitro Manganiello durante il match. La squadra non rilascerà dichiarazioni ufficiali, e il comunicato è stato diffuso per chiarire questa scelta.

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© Internews24.com - Inter Atalanta, furia nerazzurra per l’arbitraggio di Manganiello: deciso il silenzio stampa!

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