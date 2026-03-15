Maltempo Verbano | 90 soccorsi un morto e l’A26 bloccata

Tra sabato 14 e domenica 15 marzo 2026, il Verbano-Cusio-Ossola ha subito intense piogge che hanno causato numerosi interventi di soccorso, con oltre novanta interventi dei Vigili del Fuoco. Durante l’emergenza è stato registrato un decesso e la strada A26 è stata temporaneamente bloccata a causa delle condizioni meteorologiche avverse. La situazione ha richiesto un impegno massiccio delle squadre di emergenza.

Il maltempo che ha colpito il Verbano-Cusio-Ossola tra sabato 14 e domenica 15 marzo 2026 ha messo alla prova l’intera rete di soccorso della provincia, costringendo i Vigili del Fuoco a oltre novanta interventi urgenti. La nevicata inattesa ha causato un incidente mortale a Varzo, crolli stradali a Miazzina e Cannobio, e ha costretto la chiusura temporanea dell’autostrada A26 e di diverse strade statali per valanghe. Mentre le squadre permanenti e volontarie lavorano senza sosta per liberare le vie di comunicazione, la situazione rimane critica in alcune zone isolate come Solivo, raggiungibile solo a piedi, e a Montescheno dove una casa di cura è priva di energia elettrica ma sostenuta da gruppi di continuità. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Maltempo Verbano: 90 soccorsi, un morto e l’A26 bloccata Articoli correlati Seggiovia bloccata, soccorsi 160 turisti in TrentinoSono stati evacuati i 160 turisti che, poco dopo mezzogiorno, sono rimasti bloccati sulla seggiovia a due posti che da Ces arriva a Malga Valcigolera... Seggiovia bloccata, soccorsi in azione per 100 turisti in TrentinoSono stati evacuati i 160 turisti che, poco dopo mezzogiorno, sono rimasti bloccati sulla seggiovia a due posti che da Ces arriva a Malga Valcigolera...