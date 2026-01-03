Seggiovia bloccata soccorsi 160 turisti in Trentino

Nel Trentino, circa 160 turisti sono stati evacuati dopo che una seggiovia a due posti si è bloccata mentre collegava Ces a Malga Valcigolera. L'incidente, avvenuto poco dopo mezzogiorno, ha richiesto l'intervento dei soccorsi per mettere in sicurezza i passeggeri e garantire un'evacuazione ordinata. Nessuna persona ha riportato ferite. L'evento sottolinea l'importanza delle misure di sicurezza nelle attività di trasporto in quota.

Sono stati evacuati i 160 turisti che, poco dopo mezzogiorno, sono rimasti bloccati sulla seggiovia a due posti che da Ces arriva a Malga Valcigolera a una quota compresa tra i 1.600 e i 1.900 metri nella ski area di San Martino di Castrozza, in Trentino. A causare il blocco dell’impianto, un guasto tecnico. “Mentre gli operatori delle stazioni di San Martino di Castrozza, Primiero e Caoria del Soccorso alpino e speleologico si recavano sul posto per occuparsi delle operazioni di evacuazione dell’impianto, insieme all’elicottero decollato da Trento e i vigili del fuoco di San Martino di Castrozza, il personale dell’impianto è riuscito a far girare la seggiovia in emergenza, permettendo di evacuare tutte le persone in maniera agevole dalla stazione di partenza e arrivo – informa il Soccorso alpino -. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Seggiovia bloccata, soccorsi 160 turisti in Trentino Leggi anche: Seggiovia bloccata, soccorsi in azione per 100 turisti in Trentino Leggi anche: Seggiovia si ferma in quota con 160 persone a bordo: un’ora di paura prima di toccare terra Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Seggiovia bloccata in Trentino, evacuati in 160 - Il personale della società degli impianti di risalita della Ski Area San Martino di Castrozza ha allertato il 112 per un blocco della seggiovia a due posti che da Ces arriva a Malga Valcigolera ... adnkronos.com

