Seggiovia bloccata soccorsi in azione per 100 turisti in Trentino

Una seggiovia si è improvvisamente fermata a San Martino di Castrozza, in Trentino, lasciando più di 100 turisti bloccati in quota. I soccorsi sono prontamente intervenuti per garantire la sicurezza di tutti i passeggeri e gestire la situazione. L’intervento dei servizi di emergenza è ancora in corso, mentre si attende la risoluzione del problema tecnico.

Sono più di 100 i turisti che sono bloccati a bordo di una seggiovia che improvvisamente si è fermata in quota, nel territorio di San Martino di Castrozza. A quanto si apprende l’area interessata dalla vasta operazione di soccorso è quella di Malga Val Cigolera. Sul posto il Soccorso alpino e i vigili del fuoco. Non si registrano feriti. “Le squadre tecniche stanno cercando di rimettere in funzione l’impianto – fa sapere il Soccorso alpino -. Nel caso non fosse possibile, si dovrebbe procedere con l’evacuazione”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Seggiovia bloccata, soccorsi in azione per 100 turisti in Trentino Leggi anche: “Tutto chiuso”. Terribile schianto, autostrada bloccata: soccorsi al lavoro Leggi anche: Varsi, ciclista investito: soccorsi in azione La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. SESTRIERE: BLOCCATI 4 IMPIANTI DI RISALITA, SCIATORI SOCCORSI IN SEGGIOVIA. IL 30 DICEMBRE APERTURA TOTALE IN VIALATTEA - Alle 9:30 di lunedì 29 dicembre 2025, un guasto improvviso ha causato l'arresto di 4 impianti sciistici nella zona di ... valsusaoggi.it

Seggiovia bloccata a oltre mille metri, ma è un'esercitazione - Ha simulato questo incidente l'operazione interforze coordinata dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco presso l'impianto ... ansa.it

Funivia bloccata a Macugnaaga, decine di persone isolate: in corso le operazioni di soccorso L’incidente al Passo Moro... - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.