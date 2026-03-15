Maltempo neve record in Piemonte

Nel Piemonte, nelle ultime ore si sono verificati forti temporali e nevicate intense, con le peggiori condizioni nell’arco alpino tra la Val di Susa, Ivrea, il Biellese, la Valsesia e il Verbano-Cusio-Ossola. La neve ha raggiunto livelli record in montagna, causando disagi e interventi di emergenza. La situazione rimane critica nelle zone alpine, dove le nevicate continuano a interessare vaste aree della regione.

Maltempo in tutto il Piemonte nella notte e in mattinata. Nevicate record in montagna: particolarmente investito l’arco alpino tra la Val di Susa, Ivrea, il Biellese, la Valsesia e soprattutto il Verbano-Cusio-Ossola. Qui, a terra, alle altitudini più elevate, si supererà il metro di neve. A Macugnaga già superato il metro e 30 centimetri. Le nevicate proseguiranno per tutta la mattinata, fino al primo pomeriggio. Qualche disagio per gli automobilisti a Bielmonte. E’ stata annullata la gara di bob Mera’s cup. Maltempo, i disagi in Piemonte. Nel Verbano-Cusio-Ossola, il limite delle nevicate si è attestato intorno ai 300 metri, portando il manto bianco anche nel centro di Domodossola. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Maltempo, neve record in Piemonte. Articoli correlati Maltempo sull’Italia: piogge intense in Toscana, neve in Piemonte e allerta meteo in molte regioniIl maltempo continua a colpire l’Italia: neve anche a bassa quota sul Torinese, dove il rischio valanghe ha portato alla chiusura del tunnel di... Leggi anche: Maltempo protagonista del Natale: neve record sulle Alpi Chaos in Italy Today! Extreme snowstorms, burying homes and cars in Piedmont. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Maltempo neve record in Piemonte Temi più discussi: Allerta arancione in Liguria e Lombardia, neve e maltempo: in arrivo piogge e temporali anche al Sud; Maltempo Italia: neve record sulle Alpi, piogge al Sud; Grande nevicata in Piemonte: montagne imbiancate, le prime immagini | FOTO e VIDEO; Maltempo, è un inverno infinito: storica nevicata in corso al Nord-Ovest, colline sommerse tra Piemonte e Lombardia! Il miracolo bianco dell’Ossola in una notte memorabile | LIVE. Nevicate record tra Val d'Ossola e Valsesia, pioggia senza sosta in pianuraL'ondata durerà fino al primo pomeriggio. Da lunedì rapido miglioramento con venti di phoen. Valanghe, massima allerta ... rainews.it Allerta neve, record tra Val d'Ossola e Valsesia: l'incessante caduta nella notteNotte e mattinata di maltempo in tutto il Piemonte. Nevicate record in montagna: particolarmente investito l'arco alpino tra la Val di Susa, Ivrea (nel video sopra, la neve ad Andrate), il Biellese, l ... msn.com Maltempo : temporaneamente ferma la line ferroviaria Vigezzina - Centovalli A causa del forte maltempo di questa notte e delle ingenti nevicate cadute lungo il percorso ferroviario, il servizio tecnico della Ferrovia Vigezzina-Centovalli, durante le attività ispetti facebook Forte maltempo sia al Nord che al Sud #previsioni #meteo x.com