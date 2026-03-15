Maltempo neve record in Piemonte

Da gbt-magazine.com 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Piemonte, nelle ultime ore si sono verificati forti temporali e nevicate intense, con le peggiori condizioni nell’arco alpino tra la Val di Susa, Ivrea, il Biellese, la Valsesia e il Verbano-Cusio-Ossola. La neve ha raggiunto livelli record in montagna, causando disagi e interventi di emergenza. La situazione rimane critica nelle zone alpine, dove le nevicate continuano a interessare vaste aree della regione.

Maltempo in tutto il Piemonte nella notte e in mattinata.  Nevicate record  in montagna: particolarmente investito l’arco alpino tra la  Val di Susa, Ivrea, il Biellese, la Valsesia e soprattutto il Verbano-Cusio-Ossola. Qui, a terra, alle altitudini più elevate,  si supererà il metro di neve. A  Macugnaga  già superato il metro e 30 centimetri. Le nevicate proseguiranno per tutta la mattinata,  fino al primo pomeriggio.  Qualche disagio per gli automobilisti a  Bielmonte. E’ stata annullata la  gara di bob Mera’s cup. Maltempo, i disagi in Piemonte. Nel Verbano-Cusio-Ossola,  il limite delle nevicate si è attestato intorno ai 300 metri,  portando il manto bianco anche nel centro di  Domodossola. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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