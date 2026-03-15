Maltempo nel Torinese forti piogge e raffiche di vento | la situazione comune per comune con allagamenti e cadute di alberi e pali

Nel Torinese, le giornate di sabato 14 e domenica 15 marzo 2026 sono state caratterizzate da intense piogge e raffiche di vento. La situazione si è manifestata con allagamenti, cadute di alberi e pali lungo varie strade, soprattutto sulla collina del Chivassese. In particolare, Monteu da Po ha registrato problemi legati a smottamenti e danni causati dalle condizioni meteo avverse.

Le forti piogge (unite alle importanti raffiche di vento) cadute nelle giornate di ieri e oggi, sabato 14 e domenica 15 marzo 2026, hanno provocato diversi problemi in particolare sulla collina del Chivassese, dove si sono verificati allagamenti e smottamenti in particolare a Monteu da Po e Verrua Savoia. Problemi si sono verificati anche nelle valli del Canavese e sulle montagne della bassa valle di Susa. La neve è caduta a quote basse, anche inferiori a mille metri, sulle montagne, provocando naturalmente disagi, anche se i gestori degli impianti di risalita gongolando intravedendo un prolungamento per la stagione. Qui la situazione, naturalmente in aggiornamento. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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