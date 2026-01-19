Forti raffiche di vento e mareggiate peggiorano le condizioni meteo | ecco la situazione a Catania
Le condizioni meteorologiche a Catania e provincia si sono progressive deteriorate nel pomeriggio, con intensificazione di pioggia e venti forti, accompagnati da mareggiate. La Protezione civile ha già emesso avvisi di attenzione, invitando alla prudenza. È importante monitorare gli aggiornamenti ufficiali per le eventuali misure di sicurezza e precauzioni necessarie in questa situazione.
Peggioramento delle condizioni meteo a partire dal pomeriggio di oggi a Catania e provincia. Come annunciato, già ieri, dalla Protezione civile, pioggia e vento si stanno intensificando con estese mareggiate. Un graduale miglioramento da mercoledì, ma ancora con il rischio di rovesci seppur a.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Maltempo a Livorno, forti raffiche di Libeccio in arrivo: domani allerta meteo gialla per vento e arancione per mareggiateA Livorno, la prevista intensificazione delle raffiche di Libeccio e Ponente domani porterà un aumento delle temperature sulla costa toscana.
Vento forte e freddo in Toscana: prolungata l’allerta gialla. Ecco dove torna la neve - La sala operativa della protezione civile ha esteso l’allerta gialla fino alla mezzanotte di martedì 20 gennaio. lanazione.it
Ondata di maltempo con vento e mareggiate sulla Calabria e le Isole maggiori. Si prevedono piogge e temporali intensi e stazionari e forti raffiche di vento dai quadranti orientali. #ANSA - facebook.com facebook
Puglia, allerta gialla: forti raffiche di vento da nord nelle prossime ore x.com
