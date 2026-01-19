Forti raffiche di vento e mareggiate peggiorano le condizioni meteo | ecco la situazione a Catania

Le condizioni meteorologiche a Catania e provincia si sono progressive deteriorate nel pomeriggio, con intensificazione di pioggia e venti forti, accompagnati da mareggiate. La Protezione civile ha già emesso avvisi di attenzione, invitando alla prudenza. È importante monitorare gli aggiornamenti ufficiali per le eventuali misure di sicurezza e precauzioni necessarie in questa situazione.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.