Maltempo navi ferme e Capraia isolata La protesta | La continuità territoriale salta troppo facilmente

I traghetti sono stati sospesi a causa del maltempo, lasciando l’isola di Capraia isolata sabato 14 marzo. La compagnia Moby, che gestisce temporaneamente il servizio, ha comunicato l’interruzione delle corse. La situazione ha provocato proteste da parte dei residenti, che hanno evidenziato come la continuità territoriale possa essere compromessa troppo facilmente in queste circostanze.

"Le condizioni di ieri non giustificavano la sospensione del servizio", sottolinea un passeggero. Moby: "Avverse condizioni marine" La Capraia ieri, sabato 14 marzo, è rimasta isolata per sospensione dei traghetti “causa maltempo” come spiegato dalla compagnia Moby che gestisce temporaneamente il servizio. Una decisione, quella di annullare l'unica corsa da e verso l'isola, sicuramente non arbitraria e presa per la sicurezza di passeggeri e personale viste le previsioni meteo che parlavano di mare mosso con vento a 35 nodi. Nonostante le lamentele di chi doveva partire, la compagnia ha optato per far restare la nave ferma in... 🔗 Leggi su Livornotoday.it Articoli correlati Continuità assistenziale e riabilitazione multidisciplinare: un modello integrato per la sanità territorialeEuroitalia: venticinque anni di esperienza per accompagnare il paziente dal recupero clinico al pieno ritorno all'autonomia Spesso si commette... Bus cancellati, esplode la protesta: Isernia-Pescara sempre più isolataPescara - Dopo la soppressione delle corse feriali e festive, cittadini e studenti lanciano una raccolta firme per chiedere alla Regione Molise il...