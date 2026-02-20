Continuità assistenziale e riabilitazione multidisciplinare | un modello integrato per la sanità territoriale

Il ministro della Salute ha annunciato un nuovo modello integrato di continuità assistenziale e riabilitazione, volto a migliorare l’assistenza nelle zone più remote. Questa strategia mira a garantire un supporto costante ai pazienti anche dopo le dimissioni, coinvolgendo équipe multidisciplinari sul territorio. Nei mesi scorsi, diverse strutture hanno sperimentato servizi di assistenza domiciliare rafforzata, con risultati positivi. L’obiettivo è ridurre i ricoveri ripetuti e aiutare le persone a riprendere una vita normale, anche nelle aree più disagiate.

Euroitalia: venticinque anni di esperienza per accompagnare il paziente dal recupero clinico al pieno ritorno all'autonomia Spesso si commette l'errore di pensare che la guarigione coincida con il momento delle dimissioni, ma chi ha vissuto un trauma o soffre di una malattia cronica sa bene che la parte più complessa inizia proprio una volta tornati tra le mura domestiche: è lì che le abitudini si scontrano con le nuove limitazioni e che il bisogno di assistenza si trasforma in una necessità. Quando le famiglie si ritrovano a gestire carichi assistenziali improvvisi, il supporto dei soli reparti ospedalieri non basta più: serve una rete capace di accogliere la fragilità e trasformarla in un percorso di recupero strutturato. Sanità, presentato Deestrategy, modello per continuità assistenziale in encefalopatie rareÈ stato presentato a Palermo Deestrategy, un modello innovativo per garantire la continuità assistenziale nelle encefalopatie rare. Continuità assistenziale, Iiriti: "Una legge concreta per la sanità calabrese"La legge sulla continuità assistenziale in Calabria mira a rafforzare il sistema sanitario regionale, garantendo servizi più efficaci e pronti a rispondere alle esigenze dei cittadini. Argomenti discussi: Malattie rare, riabilitazione dopo le cure farmacologiche; SLA: La fragilità non può essere lasciata ai margini. Le priorità di AISLA per una cura equa e continua; Telemedicina in oculistica: un documento di appropriatezza realizzato attraverso un e-consensus secondo la metodologia RANDUCLA; I passi della rinascita, la riabilitazione è un lavoro di squadra: le sfide di un reparto in prima linea, viaggio nella Medicina riabilitativa di Forlì. Sostegno Familiare, la Regione Puglia estende la misura fino a maggio 2026: oltre 11,8 milioni di euro per garantire continuità assistenziale alle persone con disabilità gravissima. Decreto semplificazioni. Primo via libera dalla Camera. Novità su medici di continuità assistenziale, proroga contratti Aifa e Iva per prestazioni a ricoverati nel privatoSi estende l'esenzione dall'Iva alle prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese dalle case di cura non convenzionate e l'applicazione dell'aliquota Iva del 10% alle prestazioni. Coinvolti epatologi, Mmg, Asp e Ismett per continuità assistenziale totale