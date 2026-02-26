Dopo la cancellazione di numerose corse, i residenti e gli studenti della zona hanno avviato una petizione per chiedere il ritorno dei collegamenti diretti tra Isernia e Pescara. La decisione ha suscitato un’ondata di proteste, con molte persone che sottolineano le difficoltà causate dalla mancanza di servizi regolari sulla tratta. La questione rimane al centro di un acceso dibattito locale.

Pescara - Dopo la soppressione delle corse feriali e festive, cittadini e studenti lanciano una raccolta firme per chiedere alla Regione Molise il ripristino immediato dei collegamenti diretti Scoppia la mobilitazione contro la soppressione delle corse autobus sulla tratta Isernia-Pescara. Una petizione online promossa su change.org chiede alla Regione Molise di intervenire per ripristinare i collegamenti diretti, in particolare la corsa domenicale, ritenuta fondamentale per studenti e pendolari. Dal 1° dicembre 2025, l’Atm, azienda di trasporto pubblico molisana, ha eliminato le corse feriali Isernia-Pescara delle 14:30 e Pescara-Isernia delle 18:30, oltre alle uniche corse festive disponibili: quella delle 17:30 da Isernia e delle 21:00 da Pescara. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Bus cancellati, esplode la protesta: Isernia-Pescara sempre più isolata

Castigliego (Gd Nuova Pescara): “Senza un piano di trasporti integrato e anche notturno, Pescara resta isolata e meno sicura”“Non si può pensare al futuro di Pescara senza affrontare seriamente il tema di un piano di trasporti integrato, moderno e realmente accessibile”.

Albanese sempre più isolata, a difenderla i soliti notiAnche all'estero si stanno accorgendo di Francesca Albanese, al punto che la Francia ne ha chiesto le dimissioni dall'Onu dopo l'ennesimo grave...