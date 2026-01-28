Maltempo anche oggi Parma con maltempo freddo e pioggia

Oggi a Parma il maltempo non dà tregua. La città si sveglia con cieli molto nuvolosi e pioggia, che continua senza sosta. Le strade sono bagnate e il freddo si fa sentire, rendendo difficile muoversi senza l’ombrello. Solo in serata si attendono alcune schiarite, ma nel frattempo il tempo resta grigio e piovoso.

