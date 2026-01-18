Maltempo scuole chiuse in vari comuni della provincia | a Reggio si valuta ordinanza per martedì

A causa dell’allerta meteo gialla emessa dalla Protezione Civile regionale, diversi comuni della provincia di Reggio stanno valutando la chiusura delle scuole per domani, martedì. Le autorità locali stanno adottando misure precauzionali per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire eventuali situazioni di rischio legate al maltempo. La decisione definitiva sarà comunicata nelle prossime ore.

