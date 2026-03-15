Il maltempo si sta abbattendo sul Sud Italia, con un'allerta arancione in Calabria e Sicilia. Piogge intense e temporali stanno interessando le regioni meridionali, causando disagi e criticità. Le autorità hanno emesso avvisi di allerta, invitando alla prudenza e alla cautela. Sono in corso interventi di monitoraggio e gestione delle emergenze nelle zone più colpite.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Piogge intense e temporali in arrivo sulle regioni meridionali. Le condizioni meteorologiche sull’estremo Sud dell’Italia sono in peggioramento, con una fase di piogge diffuse e temporali anche di forte intensità che nelle prossime ore interesseranno diverse aree del Mezzogiorno. Secondo quanto comunicato dalla Protezione Civile, il sistema perturbato non colpirà soltanto Sicilia e Calabria, ma tenderà a estendersi progressivamente anche alle altre regioni che si affacciano sul versante ionico. Allerta arancione per domani, 16 marzo, in Calabria e in gran parte della Sicilia. Per la giornata di domani è stata diramata allerta arancione su tutta la Calabria e su gran parte della Sicilia, segnale di criticità meteorologica significativa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Maltempo al Sud: allerta arancione in Calabria e Sicilia

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