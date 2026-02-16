Ancora maltempo al Sud allerta arancione domani in Calabria

Calabria sotto allerta: maltempo e venti da burrasca, rischio mareggiate sulle coste. La Calabria è nel mirino di una nuova ondata di maltempo, con un’allerta arancione diramata per la giornata di domani, 17 febbraio, sui settori tirrenici centro-settentrionali. La Protezione Civile prevede rovesci di forte intensità, venti da forti a burrasca e mareggiate lungo le coste, estendendo l’allerta gialla anche a Marche, Campania, Sicilia e al restante territorio regionale. La situazione richiede massima attenzione e preparazione. Un quadro meteo in rapido deterioramento. L’allerta meteo si concentra sulla vulnerabilità della Calabria, una regione storicamente esposta a eventi atmosferici estremi.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il maltempo colpisce il Sud, con Calabria e Sicilia in allerta arancione.

