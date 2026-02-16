Ancora maltempo al Sud allerta arancione domani in Calabria
La Calabria deve affrontare un nuovo episodio di maltempo, che ha portato all’emissione di un’allerta arancione per domani, 17 febbraio. La causa è un fronte di perturbazione proveniente dal mare, che porta venti forti e mareggiate sulle coste tirreniche centro-settentrionali. La situazione si traduce in onde alte e rischi di allagamenti nelle zone costiere.
Calabria sotto allerta: maltempo e venti da burrasca, rischio mareggiate sulle coste. La Calabria è nel mirino di una nuova ondata di maltempo, con un’allerta arancione diramata per la giornata di domani, 17 febbraio, sui settori tirrenici centro-settentrionali. La Protezione Civile prevede rovesci di forte intensità, venti da forti a burrasca e mareggiate lungo le coste, estendendo l’allerta gialla anche a Marche, Campania, Sicilia e al restante territorio regionale. La situazione richiede massima attenzione e preparazione. Un quadro meteo in rapido deterioramento. L’allerta meteo si concentra sulla vulnerabilità della Calabria, una regione storicamente esposta a eventi atmosferici estremi.🔗 Leggi su Ameve.eu
