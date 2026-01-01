Ferrovia Vigezzina-Centovalli dal 7 gennaio si viaggia in 2 pagando 1 solo biglietto

Dal 7 gennaio al 28 febbraio 2026, sulla Ferrovia Vigezzina-Centovalli è possibile viaggiare in due persone pagando un solo biglietto. Questa promozione, valida per due mesi, rende più accessibile e piacevole l'esperienza di attraversare paesaggi suggestivi, in particolare durante il periodo del foliage. Un’occasione per godere delle bellezze della tratta con un vantaggio speciale, ideale per chi desidera esplorare la natura e i borghi lungo il percorso.

Per due mesi sulla Ferrovia Vigezzina-Centovalli si viaggia in due pagando un solo biglietto.Amatissima per il Treno del Foliage, la Ferrovia Vigezzina-Centovalli propone anche per l'inizio del 2026 una promozione imperdibile: dal 7 gennaio al 28 febbraio si potranno acquistare 2 biglietti di.

