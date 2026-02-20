Liguria voto in vendita | 5 milioni di euro chiesti per corruzione

In Liguria, le autorità hanno avviato un procedimento giudiziario contro alcuni funzionari accusati di aver chiesto 5 milioni di euro per influenzare il voto. Secondo le indagini, si tratta di un tentativo di corruzione elettorale che coinvolge diversi esponenti politici locali. Le accuse si basano su intercettazioni e testimonianze che mostrano come si cercasse di manipolare gli esiti delle urne con denaro. La vicenda ha suscitato molta attenzione tra i cittadini, preoccupati per la trasparenza delle elezioni. Le indagini continuano per chiarire tutti i dettagli.

Ministeri in Giudizio per Corruzione Elettorale in Liguria: Richiesti 5 Milioni di Euro di Risarcimento. L'udienza preliminare relativa all'inchiesta che coinvolge l'ex presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha i ministeri della Giustizia e dell'Interno costituirsi parte civile, quantificando in cinque milioni di euro il danno subito a causa di presunte azioni di corruzione elettorale. La decisione sottolinea la gravità delle accuse e l'impatto sulla libertà e correttezza del voto. L'udienza, tenutasi oggi, 20 febbraio 2026, ha previsto anche un aumento di mezzo milione di euro delle spese per l'inchiesta.