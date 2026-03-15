Malagiustizia dimenticato un mese in cella ma il giudice viene assolto

Due imputati, uno in carcere e l’altro agli arresti domiciliari, sono stati lasciati in attesa di giudizio per un mese senza che il giudice intervenisse, mentre quest’ultimo è stato poi assolto dal Csm e confermato dalla Cassazione. La vicenda riguarda un caso di presunta malagiustizia, con il giudice coinvolto che non ha preso provvedimenti tempestivi.

Due imputati – uno agli arresti domiciliari e l'altro in carcere–"dimenticati" dal giudice, che però viene assolto dal Csm, con provvedimento confermato pochi giorni fa dalla Cassazione. L'assurdo episodio si verifica al Tribunale di Cosenza. Siamo nel 2022 e due persone rimangono private della libertà nonostante siano scaduti abbondantemente i termini della misura cautelare loro imposta, cioè gli arresti domiciliari per quello indagato per resistenza a pubblico ufficiale, sequestro di persona ed estorsione e la custodia in carcere per quello indagato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e violenza sessuale. Il primo rimane irregolarmente sottoposto ai domiciliari per ben cinquantaquattro giorni, l'altro viene tenuto irregolarmente in carcere per ben sessanta giorni. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Malagiustizia, dimenticato un mese in cella ma il giudice viene "assolto" Articoli correlati Favori e giustizia, assolto il giudice Silvestrini. A processo Errede e altri tre professionisti. Ma l’inchiesta si sgonfiaSi ridimensionano le accuse nel procedimento su presunte assegnazioni illecite di incarichi nel tribunale di Lecce. Attiva utenze telefoniche con dati altrui ma viene assolto da tutte le accuseSi chiude con una doppia decisione favorevole all’imputato il processo celebrato dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.