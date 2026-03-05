Favori e giustizia assolto il giudice Silvestrini A processo Errede e altri tre professionisti Ma l’inchiesta si sgonfia

Oggi si è conclusa una vicenda giudiziaria che vedeva coinvolti due giudici del tribunale di Lecce, tra cui uno in pensione. Il giudice Silvestrini è stato assolto, mentre il collega Errede dovrà rispondere di un procedimento, con altri tre professionisti coinvolti. L'inchiesta, avviata in precedenza, si sta ridimensionando e non coinvolge più numerosi soggetti.

Si ridimensionano le accuse nel procedimento su presunte assegnazioni illecite di incarichi nel tribunale di Lecce. Disposto il non doversi procedere per un avvocato e un commercialista Oggi, il gup Marcello Rotondi ha disposto il rinvio a giudizio, fissando la prima udienza al prossimo 23 aprile, davanti al collegio B del tribunale di Potenza, oltre che per Errede per altri tre imputati: l'avvocato Alberto Russi (difeso dalla collega Donata Giorgia Capelluto) e i professionisti Marcello Paglialunga (assistito dagli avvocati Maria Luigi Vetere e Alberto Egidio Gatto) e Massimo Bellantone (difeso dall'avvocato Amilcare Tana). Hanno invece...