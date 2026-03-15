Maison Margiela presenta il nuovo trench layerd, un capo che unisce linee minimaliste a dettagli che catturano l’attenzione. La collezione si distingue per l’uso di tagli e sovrapposizioni che creano un effetto distintivo, enfatizzando un look sobrio ma con un tocco di originalità. Il trench è stato mostrato in una sfilata di moda recente, attirando l’attenzione di critici e appassionati del settore.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il gioco degli strati: come il Trench Layered trasforma il classico trench. Il Maison Margiela Trench Layered non è un semplice cappotto, ma una dichiarazione estetica che ridefinisce la struttura del capo. La sua essenza risiede nella fusione tra la silhouette classica del trench e l’estetica di una camicia sovrapposta, creando un effetto visivo unico. Maison Margiela Trench layered L’elemento distintivo è il dettaglio “layered”: una camicia integrata con chiusura a bottoni e maniche lunghe appare come se fosse indossata sotto il trench, ma in realtà ne fa parte strutturale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maison Margiela Trench Layered: tra minimalismo e statement

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Tutto quello che riguarda Maison Margiela Trench

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