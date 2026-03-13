Maison Margiela Trench | tra minimalismo e lusso

Il trench di Maison Margiela si distingue per un design che combina elementi minimalisti e dettagli di lusso. La scelta dei materiali e le linee pulite sono evidenti, rendendo il capo riconoscibile e versatile. La collezione, disponibile in vari modelli, si rivolge a chi cerca un capo classico reinterpretato con un tocco contemporaneo. Il trench rappresenta un esempio di come il marchio abbia mantenuto la sua identità attraverso un approccio sobrio e raffinato.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il codice ‘unfinished’: perché il cappuccio a vista è il vero lusso. Il concetto di “unfinished” nel trench lungo monopetto di Maison Margiela non è un difetto costruttivo, ma una dichiarazione stilistica radicale. A differenza dei trench classici britannici, dove ogni cucitura e finitura deve essere perfetta e nascosta, qui la struttura interna viene esposta come parte integrante del design. Maison Margiela Trench lungo monopetto L’estetica dell’imperfezione calcolata. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Maison Margiela Trench: tra minimalismo e lusso Articoli correlati Leggi anche: Sono tra le maison più blasonate del fashion system: Chanel, Gucci, Dior, Balenciaga, Loewe, Maison Margiela, Jil Sander, Bottega Veneta e Celine. L'identikit dei loro nuovi direttori creativi Leggi anche: Maison Margiela Tabi: tra arte indossabile e comfort urbano