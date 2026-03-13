Mi trasferisco in Spagna Mahmood lascia l’Italia per fuggire dalla fama | Mi sento una tigre nello zoo Ho bisogno di nuova ispirazione

Un cantante italiano annuncia il suo trasferimento in Spagna, spiegando di voler allontanarsi dalla notorietà e trovare nuove ispirazioni. In un’intervista, afferma di desiderare di passeggiare più liberamente per le strade e riflettere sui propri pensieri senza sentirsi sotto pressione. La decisione arriva dopo aver espresso il bisogno di cambiare ambienti e ritrovare serenità lontano dall’Italia.

«Mi trasferisco in Spagna. Ho bisogno di passare più tempo a camminare per strada, a pensare ai miei drammi, senza essere perseguitato ». Comincia così la confessione a cuore aperto di Mahmood, che in un’intervista alla rivista Butt rilasciata “in una Jacuzzi” (questo il titolo) annuncia la decisione di lasciare l’Italia. Il cantante di Soldi non usa filtri per descrivere la sua attuale vita a Milano, dove il peso della fama sembra essere diventato insostenibile: « Non mi piace quando la gente mi riprende mentre ballo. Magari sono ubriaco. Non voglio fare brutta figura davanti alla telecamera. Mi sento come una tigre bianca in uno zoo». Il racconto delle tappe della sua carriera. 🔗 Leggi su Open.online

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