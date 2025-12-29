Ranocchia dopo Atalanta Inter | Ottima partita dei nerazzurri anche se faticano in un aspetto

Dopo la partita tra Atalanta e Inter, Ranocchia ha commentato l’andamento della squadra. Ha sottolineato come i nerazzurri abbiano disputato una buona prestazione, evidenziando comunque alcune difficoltà in specifici aspetti del gioco. L’analisi si inserisce nel contesto di un campionato difficile, dove la squadra cerca di migliorare e trovare continuità. Ecco i principali punti emersi dal commento dell’ex calciatore interista.

Inter News 24 . L'analisi dell'ex difensore. Dagli studi di Pressing, Andrea Ranocchia ha analizzato il prezioso successo dell'Inter a Bergamo. L'ex difensore e capitano dei nerazzurri ha elogiato la prestazione della squadra, capace di imporsi su un campo ostico reagendo prontamente all'eliminazione in Supercoppa e alle festività. Ranocchia ha evidenziato come la formazione guidata da Cristian Chivu costruisca una mole di gioco impressionante, pur peccando spesso di concretezza in zona gol. Un "difetto" che tuttavia l'ex centrale invidierebbe da allenatore, poiché dimostra la capacità costante della Beneamata di costruire occasioni nitide in ogni frangente.

