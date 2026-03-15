macerie del sisma in quattro a processo

Al tribunale di Ascoli si sta svolgendo il processo che riguarda lo smaltimento delle macerie del terremoto del 2016. Quattro persone sono state chiamate a rispondere delle accuse legate a questa vicenda. La fase processuale prosegue con l’audizione dei soggetti coinvolti e la discussione delle prove presentate dalle parti. La decisione finale arriverà nelle prossime settimane.

Prosegue davanti al tribunale di Ascoli il processo riguardante lo smaltimento delle macerie del terremoto del 2016 per il quale sono state imputate quattro persone. Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, le ipotesi di reato a vario titolo contestate a Stefano Mircoli, di Porto Sant’Elpidio, in veste di funzionario della Regione Marche addetto all’ufficio terremoto, e all’imprenditrice sambenedettese Cristina Perotti, amministratore delegato di Dimensione Scavi, un’azienda del Piceno che si è occupata della rimozione delle macerie del sisma. Della stessa accusa devono rispondere anche Maurizio Ameli di San Benedetto (marito della Perotti e direttore di Dimensione Scavi) e l’imprenditore sambenedettese del settore costruzioni Giuseppe Malavolta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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