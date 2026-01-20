Disordini nella sala ricreazione del carcere | quattro detenuti a processo
Quattro detenuti sono stati rinviati a giudizio presso il Tribunale di Perugia con l’accusa di aver causato disordini nella sala ricreazione del carcere, interrompendo le attività sociali e i servizi pubblici. L’ammutinamento ha provocato l’interruzione delle normali procedure e ha suscitato attenzione sulle condizioni di gestione all’interno della struttura. La vicenda sarà valutata dal giudice nel contesto di un procedimento penale.
