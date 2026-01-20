Disordini nella sala ricreazione del carcere | quattro detenuti a processo

Da perugiatoday.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro detenuti sono stati rinviati a giudizio presso il Tribunale di Perugia con l’accusa di aver causato disordini nella sala ricreazione del carcere, interrompendo le attività sociali e i servizi pubblici. L’ammutinamento ha provocato l’interruzione delle normali procedure e ha suscitato attenzione sulle condizioni di gestione all’interno della struttura. La vicenda sarà valutata dal giudice nel contesto di un procedimento penale.

Ammutinamento in carcere e attività sociali bloccate. Quattro detenuti con l’accusa di interruzione o turbamento di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità per dei disordini provocati in carcere sono finiti davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia.I quattro.🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Ammutinamento in carcere: quattro detenuti bloccano la sala per la socialità, a giudizio

Leggi anche: Disordini in carcere, gruppo di detenuti impedisce trasferimento di un compagno. Feriti due agenti

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.