Esplosione a Negrar | quattro dispersi tra le macerie corsa contro

Un’esplosione a Negrar ha causato il crollo di un edificio, lasciando quattro persone disperse tra le macerie. La deflagrazione si è verificata alle 18:52, sorprendendo i residenti e creando grande caos nel quartiere. I soccorritori sono immediatamente intervenuti per cercare eventuali sopravvissuti, mentre le squadre di emergenza lavorano senza sosta. Le cause dell’incidente restano ancora da chiarire. La situazione rimane critica e le operazioni di soccorso sono in corso.

Negrar, tra le macerie la ricerca di sopravvissuti. Alle 18:52 di oggi, un boato ha squarciato il silenzio di Negrar, frazione di Verona. L’esplosione ha scatenato un’inferno di polvere e detriti, inghiottendo una palazzina di tre piani in via Roma. I vigili del fuoco, arrivati sul posto con tempismo cruciale, hanno trovato una scena da film catastrofe: il palazzo ridotto a un cumulo di macerie fumanti. La prima domanda che si pongono i soccorritori riguarda le quattro persone che, secondo le prime informazioni, risiedevano nell’edificio. I cinofili e il personale Usar stanno setacciando ogni angolo, sperando di captare segnali di vita tra le macerie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Esplosione a Prun di Negrar: soccorsi in azione tra le macerie dopo lo scoppioUn’esplosione a Prun di Negrar ha causato danni e ha portato i soccorritori tra le macerie.

Bari, crollata palazzina ad Adelfia dopo esplosione: si cercano dispersi tra le macerieUn’esplosione improvvisa ha fatto crollare una palazzina ad Adelfia, in provincia di Bari.

Verona, esplosione in una palazzina: crolla l'intero edificio, etratte tre persone ferite. «Scoppio da bombola di gas»Esplosione in una palazzina di 3 piani a Negrar, in provincia di Verona, che ha causato il crollo della struttura. Sono intervenuti i vigili del ... msn.com

Verona, esplode una palazzina a Negrar: diverse persone coinvolteUn’esplosione seguita da un crollo ha coinvolto un edificio di tre piani a Prun, frazione di Negrar, nel Veronese. Quattro persone erano presenti al momento dell’incidente: una è stata estratta viva, ... tg24.sky.it

I vigili del fuoco sono impegnati in un intervento a Negrar, nel Veronese, per l'esplosione con conseguente crollo in un fabbricato di tre piani. Quattro le persone residenti nella struttura: una è stata estratta viva dai soccorritori, lo stesso sta per accadere per un - facebook.com facebook