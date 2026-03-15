Ma il mister resta severo | Abbiamo creato poco

Il mister si mostra severo, sottolineando che la squadra ha prodotto poco durante la partita. Pur essendo soddisfatto per i tre punti conquistati, esprime insoddisfazione riguardo alla prestazione complessiva. In particolare, evidenzia come la gestione della superiorità numerica non sia stata ottimale, evidenziando alcune criticità in fase di gioco.

Contento per i tre punti, un po’ meno per la prestazione. Non abbiamo gestito al meglio la superiorità numerica. Non sembrava nemmeno che loro fossero in dieci. Sotto di un gol e di un uomo la Ternana ha dato tutto, nella Vis inconsciamente tutti hanno invece dato un qualcosa in meno. I biancorossi tornano a vincere in casa contro la Ternana dopo trent’anni ma a Stellone ciò non basta: "Proprio come contro la Juventus Next Gen eravamo partiti bene. Nel primo quarto d’ora oltre al gol anche altre buone cose. Dopo l’espulsione però dovevamo gestire meglio la fase di palleggio. Abbiamo creato troppo poco, soffrendo fino all’ultimo. A livello di prestazione è stato fatto un passo indietro rispetto alle ultime gare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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