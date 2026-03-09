Dimarco a Dazn | Abbiamo creato troppo poco per fargli male vi spiego il mio gol sbagliato Mano di Ricci? Magari l’arbitro poteva…

Federico Dimarco, calciatore dell’Inter, ha commentato la sconfitta contro il Milan durante un’intervista a Dazn. Ha affermato che la squadra ha prodotto troppo poco per mettere in difficoltà gli avversari e ha spiegato un suo gol sbagliato. Inoltre, ha menzionato la possibile mancanza di un rigore per un fallo di mano di Ricci, suggerendo che l’arbitro avrebbe potuto intervenire in modo diverso.

Inter News 24 L'esterno dell'Inter, Federico Dimarco, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata stasera in campionato contro il Milan. Intervenuto nel corso del postpartita di Milan Inter, il difensore nerazzurro Federico Dimarco ha commentato così il KO rimediato per 1 a 0 nel derby del 28° turno del campionato di Serie A 202526. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn. SUL FALLO DI MANO DI RICCI – « Io non lo avevo neanche visto perché ero dall'altra parte del campo. Però vabé, non so neanche cosa dire. In tutte le partite ci sono episodi a favore o a sfavore. Ovvio che da qui, rivedendo il video, il braccio è largo. Poi sta all'interpretazione dell'arbitro.