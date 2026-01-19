L’allenatore Marchini | Il risultato finale non rispecchia l’andamento della partita Abbiamo creato diverse occasioni ma serve più lucidità Correggese generosa ma non basta | a Rovato subisce un gol per tempo

L'allenatore Marchini ha commentato l'andamento della partita, evidenziando come il risultato finale non rifletta le opportunità create dalla sua squadra. Nonostante la generosità della Correggese, la squadra ha subito due gol, uno per tempo, a Rovato. La partita ha mostrato spunti positivi, ma è emersa la necessità di maggiore lucidità nel finalizzare le occasioni.

ROVATO VERTOVESE 2 CORREGGESE 0 ROVATO VERTOVESE: Offredi, Vallisa, Basani, Sangiorgi (42' st Cattaneo), Suardi, Scidone, Chiggiato (44' st Rebussi), Signoroni, Messedaglia (26' st Pelamatti), Bertazzoli (26' st Bertuzzi), Faggiano (48' st Mutti). All: Belotti. CORREGGESE: Mantini, Motti,, Panizzi (7' st Barbuti), Giorgini, Ferraresi, Manuzzi (32' st Tourè), Saccà, Squarzoni (20' st Calì), Errichiello (20' st Galli), Siligardi, Taparell (1' st Marino). All: Marchini. Arbitro: Cerqua di Trieste (Bignucolo e Kalbhenn di Pordenone). Reti: 21' pt Scidone, 18' st Bertazzoli (rig.). Note: ammoniti Suardi, Vallisa, Bertuzzi, Pelamatti, Signoroni; Motti, Taparelli, Giorgini, Errichiello.

