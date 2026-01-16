Tre anni fa la cattura di Matteo Messina Denaro Le indagini continuano è caccia al suo tesoro

Da tre anni, le indagini sulla figura di Matteo Messina Denaro proseguono, mantenendo alta l’attenzione sulla sua figura e sulle eventuali implicazioni. La sua cattura, avvenuta il 16 gennaio 2023, ha concluso una lunga latitanza di tre decenni, ma il lavoro delle forze dell’ordine continua per ricostruire il suo “tesoro” e approfondire eventuali connessioni ancora da chiarire.

Tre anni fa, il 16 gennaio 2023, veniva catturato Matteo Messina Denaro, l'ultimo padrino stragista di Cosa nostra, dopo una latitanza durata 30 anni. I carabinieri del Ros lo bloccarono in una clinica palermitana dove era sottoposto a terapie per un tumore. Morì a L'Aquila nel cui carcere di massima sicurezza era detenuto, il 25 settembre di quello stesso 2023. Aveva 61 anni. Diciotto i favoreggiatori arrestati e condannati. Ma proseguono le indagini, coordinate dalla procura di Palermo, sul suo immenso tesoro e sulla vasta rete di complicità. Dopo l'arresto si è proceduto, conferma il procuratore Maurizio De Lucia, «all'individuazione di quelli che lo hanno protetto in maniera ravvicinata: 18 soggetti sono stati individuati, posti in custodia cautelare, processati, alcuni già in secondo grado».

