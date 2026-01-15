A Crema, dopo diciotto anni, si conclude un procedimento iniziato nel 2008, quando un uomo fu denunciato per aver presentato una carta d’identità falsa durante un controllo. Oggi, a distanza di quasi due decenni, la vicenda si conclude con la condanna a quattro mesi di reclusione, confermando come alcune responsabilità possano emergere nel tempo e portare a una conclusione giudiziaria definitiva.

Crema (Cremona), 15 gennaio 2026 – Diciotto anni fa aveva fornito ai carabinieri una carta di identità falsa a un controllo. Un reato per cui era stato denunciato e giudicato, ora per un 44enne pregiudicato si sono aperte le porte del carcere. Nel settembre 2008 era stato controllato da una pattuglia nel centro abitato di Crema e trovato in possesso di un documento di identità falso che aveva presentato per farsi identificare. Il documento era stato sequestrato ed era partita la denuncia. Due gradi di giudizio . Nel 2011 il 44enne era stato condannato dal Tribunale di Cremona, nel 2014 la sentenza era stata confermata dalla Corte d’Appello di Brescia ed era divenuta definitiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Crema, 18 anni fa era stato denunciato per una carta d'identità falsa: oggi finisce in carcere e per quel reato sconterà adesso 4 mesi

