Luci d’Artista il Comune pianifica la prossima edizione | stanziati 2,7 milioni

Il Comune ha avviato le procedure per la prossima edizione di Luci d’Artista, con uno stanziamento di 2,7 milioni di euro. Dopo le ultime festività, l’amministrazione si prepara a pianificare le installazioni luminose, continuando a valorizzare il patrimonio artistico e culturale della città. La programmazione si inserisce in un percorso volto a mantenere alta l’attenzione sulla tradizione delle luminarie e sull’attrattività turistica.

Mentre le luminarie dell'ultimo periodo festivo sono ormai un ricordo, l'amministrazione comunale ha già avviato le procedure per programmare la prossima edizione di Luci d'Artista. Con largo anticipo, la Giunta ha approvato gli atti preliminari relativi all'annualità 20262027, delineando un investimento complessivo pari a 2,75 milioni di euro. Una scelta strategica che consente di anticipare i tempi di progettazione e di gestione dell'iter amministrativo, considerata la complessità organizzativa di uno degli eventi più rilevanti del calendario turistico cittadino. Le risorse economiche saranno garantite dai fondi previsti dall'Accordo per la Coesione della Regione Campania.

