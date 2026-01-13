Luci d' Artista il Comune pensa già alla prossima edizione | stanziati 2,7 milioni
Il Comune di Salerno ha annunciato lo stanziamento di 2,7 milioni di euro per la prossima edizione di “Luci d'Artista”. Mentre si conclude la stagione invernale, l’amministrazione si prepara a organizzare la XXI edizione, segnando una possibile nuova fase sotto la guida del sindaco De Luca. La programmazione anticipata evidenzia l’impegno dell’ente nel mantenere questa tradizione culturale e turistica.
Mentre la città ha appena archiviato le festività, l'amministrazione comunale di Salerno guarda già al prossimo inverno, mettendo in moto la macchina organizzativa per la XXI edizione di “Luci d'Artista", che potrebbe essere la prima della nuova era De Luca. La giunta ha infatti approvato la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
