agrigento pugni e morsi a nuora e consuocera 2 condanne dopo la fine di un matrimonio

A Agrigento, due persone sono state condannate dopo aver aggredito la consuocera. La lite scoppiata per la fine di un matrimonio è finita con pugni e morsi. La vicenda si è svolta in un contesto familiare teso e ha portato alla condanna degli aggressori.

Una coppia condannata ad Agrigento per aver aggredito la consuocera per la fine di un matrimonio Lite familiare degenerata in violenza. Una discussione esplosa nel contesto della separazione di una coppia ha portato a un violento scontro tra consuoceri, finito davanti al tribunale di Agrigento. I protagonisti del caso non sono stati i coniugi separandi, ma i genitori coinvolti nella lite, che hanno ricevuto condanne penali. Le pene inflitte. Il giudice ha stabilito 10 mesi di reclusione per un uomo di 75 anni residente a Raffadali e 6 mesi per la moglie, 56enne, coinvolta nell'aggressione.

A Agrigento due persone sono state condannate dopo un episodio di violenza in famiglia.

Il giudice del tribunale di Agrigento Rossella Ferraro ha condannato a dieci mesi di reclusione un settantacinquenne di Raffadali e a sei mesi la moglie, di cinquantasei anni. x.com