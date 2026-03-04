Reunion Matrimonio a Prima Vista 2026 | il colpo di scena inatteso e cosa è successo alle coppie dopo la fine del reality

Il 4 marzo 2026 a Milano si è svolta la reunion di Matrimonio a Prima Vista 2026, evento molto seguito dai fan del programma. Durante l’incontro sono stati mostrati aggiornamenti sulle coppie, alcune delle quali hanno condiviso le proprie esperienze dopo la fine del reality. La puntata ha anche riservato un colpo di scena inatteso che ha sorpreso gli spettatori.

Milano, 4 marzo 2026 – Quella della Reunion è una delle puntate di Matrimonio a Prima Vista solitamente più attese dal pubblico. La curiosità di capire come stanno andando le cose sei mesi dopo la fine del programma fra i componenti delle tre coppie che hanno preso parte all’esperimento sociale in onda su Real Time è sempre molto alta. Cosa è successo alle coppie, tutte e tre uscite separate dall’ultima puntata del reality show matrimoniale, composte da Irene e Andrea, Federico e Marina, Linda e Andrea? Il confronto. Durante la Reunion andata in onda su Real Time nella serata di mercoledì 4 marzo, i concorrenti del programma si sono confrontati davanti agli esperti: il life coach Andrea Favaretto, la psicologa Giulia Davanzante e la sessuologa Nada Loffredi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

