Lotta contro abbandono dei rifiuti e inquinamento da plastica | premiati due comuni brianzoli

Due comuni della Brianza sono stati premiati per aver adottato pratiche efficaci nella lotta all’abbandono dei rifiuti e all’inquinamento da plastica. Il riconoscimento arriva in seguito ai loro sforzi nel limitare l’uso della plastica e nel promuovere comportamenti più sostenibili tra i cittadini. Il premio mira a valorizzare le iniziative di gestione virtuosa del territorio e di riduzione dell’inquinamento ambientale.

Un premio per il loro impegno nel contrasto all’inquinamento da plastica, la lotta all’abbandono dei rifiuti e la promozione di comportamenti sostenibili oltre ad una gestione virtuosa del territorio. È il riconoscimento “Comune Plastic Free” ricevuto a Roma dai comuni di Lissone e Vimercate da Plastic Free Onlus, organizzazione impegnata nel contrasto all’inquinamento dato dalla plastica. “Oltre il 90% della plastica che troviamo nel nostro corpo viene respirata – spiega Ennio Tasciotti, direttore scientifico di Plastic Free Onlus, professore ordinario e direttore dello Human Longevity Program dell’IRCCS San Raffaele di Roma - Queste particelle possono accelerare l’invecchiamento delle cellule e accumularsi in diversi organi. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Articoli correlati Lotta ad abbandono dei rifiuti e inquinamento da plastica: premiati due comuni brianzoliUn premio per il loro impegno nel contrasto all’inquinamento da plastica, la lotta all’abbandono dei rifiuti e la promozione di comportamenti... Lotta all'inquinamento da plastica: due i Comuni premiati per l’ambienteCEGLIE/FASANO - La battaglia contro la plastica ha i suoi campioni in Puglia, con due autentiche perle della provincia di Brindisi che brillano nel... Approfondimenti e contenuti su Lotta contro abbandono dei rifiuti e... Temi più discussi: Lotta all’abbandono dei rifiuti e tutela ambientale: Castro premiato come Comune Plastic Free; Abbandono rifiuti, nuovi ‘furbetti’ scoperti con le fototrappole: 3200 euro di multe; Forlì rafforza la lotta all’abbandono dei rifiuti: oltre mille segnalazioni risolte nel 2025; Rifiuti: lotta all’abbandono. Le multe sono raddoppiate. Tante grazie alle ’E-killer’. Aglientu è Comune Plastic Free, cerimonia di premiazione al Teatro Olimpico di RomaAglientu è Comune Plastic Free, cerimonia di premiazione al Teatro Olimpico di Roma - AAAA - Primo Piano - sardiniapost ... sardiniapost.it Reggio, lotta contro l’abbandono dei rifiuti: oltre sessanta sanzioni elevateProsegue in modo costante l’attività della Polizia Locale di Reggio Calabria contro l’abbandono indiscriminato di rifiuti sul territorio comunale. Le operazioni, disposte dal Comandante Zucco in linea ... reggiotv.it Candussi (13 punti nel solo primo tempo) e un monumentale Toscano-Anderson trascinano i padroni di casa. Trento lotta con Steward, ma cede nel finale sotto i colpi di Ramsey e Ruzzier facebook Trump e la guerra in Iran: lotta di potere alla Casa Bianca x.com