La capitale accoglierà il 14 marzo al Teatro Olimpico la cerimonia di premiazione dei Comuni Plastic Free 2026, un evento che onorerà 141 amministrazioni locali italiane. Questa quinta edizione del progetto riconosce gli enti che hanno dimostrato impegno concreto nella lotta contro l’inquinamento da plastica e nella gestione sostenibile del territorio. L’appuntamento si inserisce in un contesto istituzionale di alto livello, con il patrocinio del Parlamento europeo, del Senato, della Camera dei deputati, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Comune di Roma Capitale. La presenza di questi organismi sottolinea come la riduzione dei rifiuti non sia solo una scelta locale, ma una priorità nazionale ed europea. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma: 141 comuni premiati per la lotta alla plastica

