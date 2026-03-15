L’oroscopo della settimana dal 16 al 22 marzo 2026 | Pesci e Scorpione continuano a incantare tutti

Durante la settimana dal 16 al 22 marzo 2026, il Sole entra in Ariete, segnando l'inizio della primavera, mentre Mercurio, tornato diretto in Pesci, favorisce una maggiore lucidità nei pensieri. Pesci e Scorpione continuano a catturare l’attenzione del pubblico grazie alle loro performance e presenza pubblica. Gli eventi si concentrano principalmente su queste due figure, che mantengono il loro ruolo di protagonisti.

Nella settimana dal 16 al 22 marzo 2026 il Sole passa in Ariete dando avvio alla primavera, con l’energia fresca e intraprendente tipica del segno, e Mercurio in Pesci torna diretto, portando un po’ di chiarezza nei pensieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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