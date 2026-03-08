L’oroscopo della settimana dal 9 al 15 marzo 2026 | Pesci e Scorpione fascinosi e introspettivi

Nell'oroscopo della settimana dal 9 al 15 marzo 2026, si segnala il ritorno di Giove in moto diretto. Questa posizione favorisce un aumento di energia e determinazione per i segni zodiacali interessati. Durante i sette giorni, si prevedono momenti di introspezione e attrattiva crescente per Pesci e Scorpione. La settimana si caratterizza per un ritmo più deciso e una maggiore capacità di affrontare le sfide quotidiane.