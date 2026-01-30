Apprensione a Francavilla per la scomparsa di una donna | si cerca Bruna Cecchia che si è allontanata da casa all' alba

Francavilla al Mare si sveglia con l’ansia. La donna di 59 anni si è allontanata da casa all’alba di venerdì e da allora non si sa più nulla. La famiglia ha già avvisato le forze dell’ordine, che stanno cercando di trovarla in tutta la zona. La paura cresce tra gli abitanti, che sperano di riabbracciare presto Bruna Cecchia.

Allarme a Francavilla al Mare per la scomparsa di una donna di 59 anni, di cui non si hanno più notizie dalle prime ore di venerdì 30 gennaio. L'appello per ritrovarla è stato diffuso dalla sindaca Luisa Russo. La persona di cui non si hanno più notizie si chiama Bruna Checchia ed è nata in.🔗 Leggi su Chietitoday.it Approfondimenti su Bruna Cecchia Esce di casa e scompare, si cerca la 28enne Chiara Dalto a Treviso: si era allontanata già 3 volte La scomparsa di Chiara Dalto, 28 anni, avvenuta a Nervesa della Battaglia (Treviso), ha suscitato attenzione. Ferita dopo il Codice rosso. La donna colpita al collo si era allontanata da casa Una donna è rimasta ferita al collo dopo l'intervento del Codice rosso a Capriolo, in provincia di Brescia.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.