L’odissea di un affitto | le devastano la casa e la denunciano pure

Pietrasanta, 19 febbraio 2026 — Un’inquilina ha distrutto la casa dell’anziana proprietaria e poi l’ha denunciata per diffamazione. La donna aveva affittato l’appartamento con fiducia, ma ha trovato le pareti vandalizzate e oggetti rovesciati. La proprietaria ha chiamato i carabinieri, che hanno constatato i danni e avviato le indagini. La vicenda ha suscitato scalpore tra i residenti, preoccupati per la sicurezza degli affitti nella zona. La donna aspetta ora giustizia e una soluzione definitiva.

Pietrasanta, 19 febbraio 2026 – Oltre il danno rischiava pure la beffa. Per essersi beccata la denuncia per diffamazione dall' inquilina che le aveva distrutto la casa. Una storia paradossale – finita poi con l'assoluzione – quella che si è trovata a vivere una quarantenne di Pietrasanta proprietaria di un' abitazione a Lucca: un immobile che era stato locato per 40 giorni tramite agenzia a una coppia lucchese. Alla fine del contratto trova la casa distrutta. Ma al momento della scadenza del contratto ecco le frizioni con l'inquilina che, assieme al compagno, chiede di rimanere per un tempo più lungo.