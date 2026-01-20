Serie C Pianese sabato trasferta a San Benedetto Fabrizi | Dobbiamo continuare così

La Pianese si prepara alla trasferta di sabato a San Benedetto, dove affronterà la Sambenedettese alle 17,30 allo stadio Riviera delle Palme. Dopo l’ottavo risultato utile consecutivo e il settimo posto in classifica con 28 punti, la squadra ha ripreso gli allenamenti in vista di questa importante sfida. Fabrizi ha sottolineato l’importanza di mantenere la stessa concentrazione e continuità di rendimento.

La Pianese, ottenuto con la Torres l'ottavo risultato utile consecutivo, valido il settimo posto in classifica, con 28 punti, ha ripreso gli allenamenti, in vista della sfida di sabato contro la Sambenedettese (stadio Riviera delle Palme alle 17,30). I bianconeri, ieri pomeriggio, hanno svolto una seduta atletica; oggi sosterranno una doppia sessione, alternandosi tra palestra e campo. Domani e giovedì in programma lavoro pomeridiano, venerdì allenamento mattutino e partenza per le Marche. A siglare, alla Torres, la rete del momentaneo vantaggio, Luca Fabrizi (foto). "È stata una partita dura, contro una squadra di categoria, che non merita la classifica che ha – ha detto –.

