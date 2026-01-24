Sequestrati 22 quintali di carne senza etichetta Scatta la sanzione per il titolare

I carabinieri del Nas di Lecce hanno sequestrato oltre 22 quintali di carne priva di etichette in un’azienda di lavorazione nel Salento. L’intervento ha portato all’applicazione di una sanzione al titolare, in conformità alle normative sulla sicurezza alimentare. Si tratta di un’operazione finalizzata a tutelare i consumatori e garantire il rispetto delle regole igienico-sanitarie nel settore alimentare.

LECCE - I carabinieri del Nas di Lecce hanno sequestrato oltre ventidue quintali di carne non conforme in un’azienda di lavorazione del Salento. I militari hanno scoperto vitello, ovino e pollame già sezionati e pronti per la vendita, ma completamente privi di etichettatura e delle informazioni.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Carne senza etichetta, sequestrati 22 quintali e sanzionato il titolare dell’aziendaI carabinieri del NAS di Lecce hanno sequestrato oltre 22 quintali di carne non conforme presso un’azienda di lavorazione nel Salento.

Controlli dei NAS: sequestrati oltre due quintali di carne non conformeNell’ambito dei controlli sulla sicurezza alimentare, i NAS di Taranto hanno sequestrato oltre due quintali di carne non conforme.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Nessuna tracciabilità e potenziale pericolosità per i consumatori: sequestrati 3 quintali di pescato al mercato ittico di Salerno; GDF NAPOLI. SEQUESTRATI TRE QUINTALI DI PRODOTTI ITTICI; Salerno, sequestrati tre quintali di prodotti ittici privi di tracciabilità; Salerno, sequestrati tre quintali di pesce senza tracciabilità vicino al mercato ittico.

NAS Carabinieri Lecce: sequestrati oltre 22 quintali di carni non conformiI NAS di Lecce hanno sequestrato 22 quintali di carni senza etichettatura e non tracciabili, rischiose per i consumatori. trmtv.it

Sequestrati a Lecce oltre 22 quintali di carni non tracciabiliCirca ventidue quintali di carni di varia tipologia (vitello, ovino e pollame), già sezionate e pronte per la commercializzazione, sono stati sequestrati dai carabinieri del Nas di Lecce perché privi ... ansa.it

Rete 7 - Canale 99. . SEQUESTRATI 3 QUINTALI DI PESCE AL MERCATO DI SALERNO - facebook.com facebook

Sicurezza alimentare, sequestrati 120 quintali di alimenti pericolosi in un anno x.com