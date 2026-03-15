Antonelli trionfo a Shanghai e gaffe dello speaker | Vince Kimi Raikkonen

Durante il Gran Premio di Cina a Shanghai, Andrea Kimi Antonelli ha conquistato la sua prima vittoria in Formula 1, correndo con una Mercedes. Durante l’evento, lo speaker ha erroneamente annunciato che il vincitore fosse Kimi Raikkonen, mentre in realtà si trattava di Antonelli. La gara si è conclusa con il giovane pilota italiano che ha ottenuto un risultato storico per la sua carriera.

(Adnkronos) – Chi ha vinto il Gp di Cina? "Kimi Raikkonen!". Andrea Kimi Antonelli trionfa a Shanghai con la Mercedes e centra il primo successo della carriera in Formula 1. Il pilota italiano si prepara a raccogliere l'ovazione del pubblico nella cerimonia di premiazione, ma lo speaker 'rovina' tutto con una gaffe destinata a entrare. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Kimi Antonelli trionfa a Shanghai Dopo 20 anni un italiano vince in F1Gli ultimi giri sul tracciato di Shanghai prima di tagliare il traguardo da vincitore Kimi Antonelli li ha passati tra emozione e commozione. Gp di Shanghai: Kimi Antonelli riporta l'Italia in pole dopo 17 anniAGI - Andrea Kimi Antonelli in pole position con la Mercedes nel Gran Premio di Cina, sul circuito di Shanghai, secondo appuntamento del Mondiale di... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Vince Kimi Raikkonen Argomenti discussi: Andrea Kimi Antonelli: età, il significato del secondo nome, carriera. Tutto sul predestinato della F1. Kimi Antonelli trionfa a Shanghai Dopo 20 anni un italiano vince in F1Il bolognese domina in Cina e riporta l'Italia sul gradino più alto, l'ultimo era stato Fisichella. Hamilton terzo, prima volta sul podio con la Ferrari ... panorama.it Ordine d’arrivo F1, GP Cina 2026: Kimi Antonelli trionfa a Shanghai! Hamilton davanti a LeclercCalato il sipario sul GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Shanghai, piloti e team hanno dovuto affrontare 56 giri ... oasport.it