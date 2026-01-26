Dopo Alcaraz, anche Jannik Sinner ha deciso di rimuovere il proprio bracciale durante le partite agli Australian Open. Questa scelta, che rispecchia una nuova fase nella sua preparazione, ha suscitato interesse tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. Sinner, in crescita nel torneo, si prepara ora ad affrontare l’americano Shelton nei quarti di finale, continuando il suo percorso nel prestigioso torneo australiano.

Prosegue la marcia di Jannik Sinner agli Australian Open. Dopo aver vinto il derby italiano contro Darderi, il campione altoatesino attende ora l'americano Shelton ai quarti di finale. Prima di iniziare il match, vinto in tre set contro Darderi, il numero due al mondo è stato protagonista di un episodio curioso: è stato invitato dal giudice di sedia a togliere l'ormai famoso braccialetto Whoop, il dispositivo avanzato per monitorare i dati sulle prestazioni e sulla salute. A quel punto senza fare una piega, Sinner si è attenuto alla decisione e ha riposto il bracciale nel borsone, rimettendo a posto il suo polsino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dopo Alcaraz anche Sinner deve togliersi il bracciale: ecco per quale motivo

