Tennis Medvedev su Alcaraz e Sinner | Impossibile raggiungere il loro livello serve affrontarli tante volte

Daniil Medvedev analizza il livello di gioco di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, sottolineando la difficoltà di raggiungerli. Secondo il tennista russo, per competere ai loro livelli è necessario affrontarli più volte, evidenziando la crescita e la competitività di questi giovani talenti nel panorama internazionale. La loro presenza sul campo rappresenta una sfida costante per chi mira a emergere tra i migliori del circuito.
Se c’è un giocatore che ha sofferto più di altri il dominio di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner negli ultimi due anni, non si può non pensare a Daniil Medvedev. Il russo, che ha chiuso il 2025 al tredicesimo posto del ranking ATP, è pronto a vivere una nuova stagione con linfa ritrovata, ma anche con l’amara consapevolezza di non poter competere con i primi due della classe. A confermarlo è stato proprio il diretto interessato nel contesto della conferenza stampa dell’ATP 250 di Brisbane, Torneo preparatorio agli Australian Open. Il nativo di Mosca durante l’incontro con i giornalisti ha spiegato quali sono le armi in più sfoggiate fino a questo momento dal numero 1 e dal numero 2 del mondo: “ Sono migliori degli altri, la loro potenza di palla è superiore a tutti, servono in modo ottimale, si muovono con grande intensità – ha detto il russo – Se ripeteranno la costanza vista lo scorso anno, per chiunque sarà impossibile raggiungere il loro livello. 🔗 Leggi su Oasport.it
