L' imprenditore di Gaeta rientrato in Italia nella notte con un volo militare

L'imprenditore di Gaeta, Mario Liguori, è tornato in Italia nella notte con un volo militare e si è subito recato all'aeroporto di Roma Ciampino. Dopo alcuni giorni trascorsi a Dubai, ha fatto rientro nel paese. La sua presenza in Italia è stata confermata all'arrivo all'aeroporto.

Mario Liguori, 50enne, è atterrato a Ciampino dopo un volo di sette ore. Con lui circa 150 italiani che erano bloccati negli Emirati Arabi E' atterrato all'aeroporto di Roma Ciampino l'imprenditore di Gaeta Mario Liguori, che da giorni era bloccato a Dubai. Ai microfoni di Radio Show Italia 103e 5, il suo racconto al rientro in Italia dopo una lunga notte insieme al figlio. “Nella notte siamo stati chiamati dall'ambasciata - ha spiegato ai colleghi della radio - Siamo partiti all'una di notte dall'aeroporto di Dubai, mentre un altro gruppo del nostro albergo è partito dall'aeroporto di Abu Dhabi, con aerei militari. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Crosetto rientra in Italia con un volo militare: “Da sinistra polemiche basse e vergognose”Guido Crosetto era rimasto bloccato negli Emirati Arabi Uniti per via degli attacchi dell'Iran sui paesi del Golfo in risposta all'attacco di Israele...

Crosetto rientra in Italia con un volo militare, compagna e figli restano a Dubai: cosa è successoÈ tornato in Italia con un volo militare nel pieno della crisi internazionale scatenata dall’attacco iraniano.

