Fernando Llorente, ex attaccante di Juventus e Napoli, ha commentato la situazione del Milan durante un evento al Padel Zenter, dicendo che se l’Inter dovesse perdere punti, tutto potrebbe cambiare e il Milan potrebbe avere una possibilità. Le sue parole sono state riportate dopo aver osservato le dinamiche attuali della Serie A.

Oggi è andata in scena la seconda giornata del World Legends Padel Tour 2026 a Milano, e molte stelle del mondo del calcio sono state le protagoniste principali. Tra i tanti volti presenti, anche Fernando Llorente, ex attaccante di Juventus, Napoli e Udinese. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni rilasciate ai media presenti, tra cui il nostro inviato Stefano Bressi: La Juve deve puntare su Vlahovic per il futuro? "Penso di sì. Sarebbe un errore lasciare andar via un giocatore come lui a parametro zero. La Juventus deve cercare di arrivare a un accordo perchè è un grandissimo giocatore: ancora è giovane e ha tanto da offrire" Cosa pensi della lotta scudetto: il Milan ha possibilità di rimontare? "Se l'Inter comincia a lasciare dei punti come nelle ultime giornate non si sa mai. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Llorente: “Se l’Inter perde i punti, non si sa mai. Il Milan ci crederà”

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Queste le parole di #Llorente sul #Milan e sul suo vecchio allenatore #Allegri Dal nostro @stebre96 facebook